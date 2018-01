​Exploitation prochaine du pétrole et du gaz: le SNTPT en réunion ce jeudi

Le secteur des hydrocarbures va connaître des mutations avec l’exploitation prochaine du pétrole et du gaz découverts dans les eaux sénégalaises.



Raison pour laquelle le Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal ( SNTPT) affilié à la Cnts/Forces du changement va tenir une réunion aujourd'hui. Il appelle à la mobilisation des travailleurs pour défendre leurs intérêts. Ceci, dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan d’action.



Selon ces syndicalistes, le choix d’entamer des rencontres s’explique par leur position central dans la chaîne de distribution des produits pétroliers et gaziers.