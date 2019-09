​Exploitation sexuelle des enfants: les filles sont les principales victimes

Un rapport de la coalition nationale des associations et ONG en faveur de l’enfant (CONAFE) et le réseau ECPAT, révèle que les filles sont « les principales victimes de cette exploitation sexuelle des enfants même si les garçons ne sont pas en reste.



« Les filles sont les principales victimes de cette exploitation sexuelle des enfants même si les garçons ne sont pas en reste par rapport à ce fléau », a soutenu, lors de la présentation dudit rapport, Ramatoulaye Ndao Diouf, coordonnatrice de la cellule d’appui à la protection de l’enfant (CAPE).



Le rapport s’est intéressé aux filles domestiques, victimes des abus sexuels, ensuite aux enfants de la rue comme certains talibés qui sont victimes d’exploitation sexuelle. Il met en exergue aussi les enfants victimes de trafic entre pays, « maltraités et victimes souvent de violence sexuelle » ainsi que les enfants victimes de mariage forcé, « une des formes d’exploitation sexuelle des enfants au Sénégal ».



Pour Ramatoulaye Diouf, le Sénégal qui est un pays touristique « constitue une route pour l’exploitation sexuelle des enfants. L’exploitation sexuelle en ligne est aussi très répandue dans la mesure où l’Internet devient plus accessible aux enfants ». Elle a assuré que la cellule de la Protection de l’enfant va s’impliquer davantage dans cette lutte et « prendra les mesures nécessaires pour lutter contre cette forme de maltraitance ».