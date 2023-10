​Explosion bonbonne de gaz à Derklé: la société Petrosen saisie pour expertise

L’enquête sur l'explosion d'une bonbonne de gaz à Dieuppeul-Derklé, causant la mort de 7 personnes d'une même famille, avance à grands pas. Des actes forts ont été posés par les limiers du commissariat de Dieuppeul qui ont adressé une perquisition à la Société des pétroles du Sénégal ( Petrosen) pour expertise. Ils ont mis à leur disposition les deux bouteilles et les becs à gaz, rapporte L’Observateur.



Selon les informations du journal, toutes les personnes pouvant intéresser l'enquête ont été auditionnées. Les familles Diouf et Diagne qui ont perdu plusieurs membres dans ce drame se sont constituées partie civile. Elles ont commis des avocats pour défendre leurs intérêts.



Dans le cadre de l’enquête, deux boutiquiers du quartiers qui détenaient les bouteilles de cette marque ont aussi été auditionnés. Les marchands ont fourni les filiations de leur fournisseur basé à Sacré-Cœur. Ce dernier a aussi été entendu par la police et a réfuté toute responsabilité.



Les rapports d’expertise seront communiqués très prochainement.