​Expropriation foncière à Keur Balla : le torchon brule entre le maire et l’association des propriétaires de terrain de Bénoba Café

Les litiges et expropriations fonciers sont devenus monnaie courante dans la région de Dakar. A Bénoba Café au village de Keur Balla plus précisément dans la zone du Lac rose, une localité située à 32 Km au nord-est de Dakar (Sénégal). Cette zone très convoitée, est implantée administrativement dans la commune de Tivaouane Peul Niague ou l’autorité municipale est nommément citée dans un problème foncier qui risque d’exploser à tout moment. Le maire de ladite commune Papis Diop est accusé de vouloir exproprier des terrains de près de 650 personnes qui selon leur Président Ndiougou Sow les ont obtenus légalement. Face à cette situation, ces populations détenteur de terrains dans ce site de Bénoba Café au village de Keur Balla regroupé en association ont tenu un point de presse ce mercredi, pour dénoncer les manœuvres du maire qui tentent de les exproprier de leurs parcelles pourtant acquises.



« Cela fait plus de 10 ans que les citoyens convergent vers ce village pour s’acheter des terrains. Ils ont usé du même procédé que tout le monde. C’est-à-dire aller vers les propriétaires de terrain avoir un acte de cession, et ensuite aller vers la mairie pour légaliser de manière administrative ces parcelles. Ce qui a été fait avec des plans individuels et des notifications signés par le maire avec son cachet. Et en suite, il y a aussi des demandes de régularisations au niveau de la délégation générale du pool urbain ce qui a été fait. Un bon jour, on se retrouve avec prédateur foncier qui vient avant même de donner l’information qu’il est en possession de titres sur ce site, a commencée par détruire, tout ce qui a été construit sur ce site », a dénoncé Ndiogou Sow.



Pire tonne M Sow : « Ce maire est t’allé trop loin avec des menaces en nous disant je suis plus dévoyé, plus bandit et plus riche que vous. Et c’est ce qu’il est en train de démontrer au gens. Il a recruté des nervis qu’il paye depuis trois mois, sont là… Nous interpellons le Premier ministre et le chef de l’Etat Macky Sall pour lui dire que tous ces jeunes derrière moi, hommes et femmes sont prêt à laisser leur vie sur ce site. Mais jamais, ce site ne sera une propriété de Papis Diop. Comment peut-on prétendre à un don du président de la République sur 69 hectares. Et il nous parle d’une société qui s’appel SOCABE. Il voulait tout simplement s’approprier de ces terres et les remettre à cette société».



Omar Ly ne dira pas le contraire. Très remonté contre le maire Papis Diop, il invite également le PM Amadou Ba et le président de la République à penser à eux et régler ce problème qui les lie avec leur maire. « Sur cette affaire, nous sommes prêts à y laisser notre vie, mais nous n’allons pas céder. Il a dit que c’est Macky Sall qui lui a octroyé ces terres… La société de gardiennage qu’il a mis en place ici n’est pas d’abord légal. Parce qu’il n’a pas de papiers. Nous avons saisi la justice », dit-il.



Aby Ka elle aussi a un terrain dans le site. « Nous avons payé nos terrains ici, et c’est le maire qui nous a fait signer nos papiers. Et pour cela, nous avons payé chacun 50 000 F CFA. Et maintenant, il recrute des bandits, des nervis, des voyous pour nous intimider, nous pomper avec des pompes à gaz, et des matraques. Cela n’intimide personne. Nous sommes prêts à mourir ici. Mais nous n’allons pas lui céder nos terrains ».



La gendarmerie a également effectué le déplacement sur le site pour veiller au grain en cas d’affrontement entre ces populations et les hommes engageaient par le maire Papis Diop.



En effet, les litiges fonciers dans la capitale sénégalaise sont nombreux et latents, sans qu’une solution définitive ne soit trouvée. Au-delà de ceux nés des expropriations, par l’Etat, pour des projets d’utilité publique, des courtiers et promoteurs véreux, adossés à des autorités dans l’ombre, sèment le désordre dans ce secteur qui est en train de devenir une véritable bombe à retardement.