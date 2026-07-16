​Extension du BRT : le ministre Abdoul Ahad Ndiaye rassuré par l'avancement des infrastructures

Le ministre des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahad Ndiaye, s'est déclaré satisfait de l'état d'avancement des projets liés à l'extension du Bus Rapid Transit (BRT), à l'issue d'une visite de plusieurs infrastructures stratégiques du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (CETUD). Selon lui, les réalisations en cours traduisent la volonté du Sénégal de mettre en place un système de transport public moderne, durable et intégré.



« Ça m'a rassuré dans le sens où je suis vraiment convaincu que le Sénégal est résolument tourné vers la mise en place d'un plan de transport public moderne, durable et surtout intégré », a déclaré le ministre au terme de cette tournée.



Point central de la visite, le futur Centre d'exploitation et de maintenance de Keur Massar, appelé à accompagner l'extension du BRT vers la banlieue dakaroise. Édifié sur une superficie de 3,8 hectares, ce site stratégique pourra accueillir, à terme, une flotte de 160 bus fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL).



Pour Abdoul Ahad Ndiaye, ce choix énergétique constitue une avancée majeure en faveur d'une mobilité plus respectueuse de l'environnement. « La première leçon que je tire ce matin, c'est que nous sommes résolument tournés vers une solution énergétique, voire écologique, avec un futur centre d'exploitation doté d'une flotte qui fonctionnera à 100 % au gaz naturel liquéfié. Cela me rassure », a-t-il souligné.



La délégation ministérielle s'est ensuite rendue au centre de Gadaye, où elle a découvert des installations dédiées à l'exploitation et à la maintenance du réseau. Le ministre y a notamment constaté la mise en service d'une flotte entièrement électrique ainsi que d'équipements techniques de dernière génération.



« Nous avons visité le centre de Gadaye avec une flotte 100 % électrique et des systèmes modernes qui me permettent d'affirmer que le Sénégal a fait le choix d'une mobilité moderne, propre et respectueuse de l'environnement », a-t-il indiqué.



La tournée s'est achevée au siège du CETUD, à Hann, où le ministre a tenu une séance de travail avec les responsables et les équipes techniques de la structure chargée de la planification, de l'organisation et de la régulation des transports publics dans l'agglomération dakaroise. Cette rencontre a permis de faire le point sur l'évolution des différents projets et de réaffirmer l'engagement de l'État à offrir aux usagers un système de transport public plus performant, moderne et durable.