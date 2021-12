​FC Barcelone: Jordi Alba positif au Covid-19

Le latéral gauche du FC Barcelone Jordi Alba a été testé positif au Covid-19, a annoncé le club dans un communiqué mardi.

"Jordi Alba a été contrôlé positif au Covid-19 et ne pourra pas reprendre les entraînements avec le reste du groupe du FC Barcelone. Il est isolé à son domicile et ne ressent aucun symptôme" a précisé le club blaugrana sur son site officiel.



Jordi Alba, 32 ans, rejoint le Français Clément Langlet et le Brésilien Dani Alves, également testés positifs et isolés selon les annonces du club lundi.



Le FC Barcelone, actuel 7e de la Liga, se déplace à Majorque (15e) dimanche dans le cadre de la 19e journée de Liga.

Plusieurs clubs espagnols avaient déjà fait état de plusieurs cas de Covid au sein de leur effectif, comme la Real Sociedad lundi ou le Real Madrid à la mi-décembre.

Aucun match de la 19e journée n'a pour le moment été ajourné.