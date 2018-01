​FNDU: les défis majeurs de la Mauritanie selon la coalition de l'opposition

Le premier risque, c’est celui de la transition parce que le président actuel termine son mandat dans une année et demie environ, rappelle à RFI Mohamed ould Maouloud.Et de telles transitions, pour nos pays « qui ne sont pas encore bien solides » représentent un risque « si elles ne sont pas menées de façon convenable». La transition représente toujours un risque « elle ne peut réussir que si il y a un véritable consensus entre les principaux adversaires politiques sur la manière de conduire le processus» de transition. Aussi Mohamed ould Maouloud appelle t-il le pouvoir actuel « à mettre fin à sa gestion unilatérale qui présente le plus grand risque pour la stabilité du pays ».Deuxième défi, la sécheresse« Le deuxième défi, c’est que notre pays est confronté à une sécheresse sans précédent qui bouleverse notre monde rural dans son ensemble. La question de la sécheresse c’est une question nationale qui ne pourra être gérée (qu’) en rapport avec les agriculteurs et les éleveurs et non pas bureaucratique par le pouvoir », comme cela a été fait en 2012, avec un résultat «catastrophique», rappelle enfin Mohamed ould Maouloud.