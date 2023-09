​Fadilou Keïta convoqué devant le juge ce vendredi

Fadilou Keïta est attendu devant le juge du Deuxième cabinet ce vendredi. Cadre du parti dissout Pastef, coordonnateur du Nemeeku Tour et membre du cabinet d'Ousmane Sonko, Fadilou Keita avait été interpellé, en début décembre 2022, par la Sûreté urbaine avant d'être écroué pour diffusion de fausses nouvelles et incitation à la haine entre autres, confie Libération.



Dans un texte publié sur Facebook et intitulé «j’espère juste qu'ils n'ont pas tué mon frère », Fadilou Keita alertait sur les disparitions des gendarmes Didier Badji et Fulbert Sambou,



Il évoquait dans le même texte « une purge ethnique » en indiquant « l’épisode des forces occultes, celles spéciales, les attaques soudaines contre le Mfdc, le "rebelle" pris à Yoff, François Mancabou lâchement assassiné » ajoute le journal.



Selon nos confrères, Fadilou Keïta avait été encore extrait de prison avant d’être encore placé sous mandat de dépôt dans le cadre d’une nouvelle procédure.