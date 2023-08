​Famille sénégalaise tuée à Denver: la caution monte à plus de 6 milliards FCFA pour le présumé meurtrier

Du nouveau dans l'affaire de l'assassinat de la famille Diol des Parcelles Assainies, aux Etats-Unis en 2020. Le juge du tribunal du District de Denver a fixé, vendredi dernier, la caution de l’un des accusés nommé Gavin Seymour à 10 millions de dollars, soit plus de 6 milliards FCFA, rapporte L’Observateur.



Ce dernier a été arrêté en février 2021 avec ses complices Kevin Bui et Dilon Siebert. Ils étaient tous les trois mineurs au moment de leur arrestation. Le trio qui s’était fait voler un téléphone portable a voulu se venger. Ils ont mis le feu au domicile des Diol pensant que c’était la demeure de l’auteur du vol.



Seymour, âgé de 19 ans, fait face à 5 chefs de meurtre au premier degré après délibération, cinq chefs de meurtre criminel, plusieurs chefs de tentative de meurtre (…), complot en lien avec l’incendie meurtrier, indique le journal.



Pour rappel, le 5 août 2020, une famille originaire du Sénégal a péri dans l'incendie de leur maison, dans la ville de Denver. On croyait à un incendie accidentel. Mais quelques jours après les faits, la police de Denver a déclaré qu'il s'agissait d'un acte criminel volontaire.



La police avait alors publié une photo montrant trois hommes cagoulés sortant de la maison et qui étaient soupçonnés d'avoir déclenché l'incendie ayant provoqué la mort de Djibril Diol (29 ans), Adja Diol (23 ans) et leur fille, Khadija (2 ans), ainsi que la sœur du père, Hassan (25 ans), et de sa fille Hawa.



Les avocats des suspects avaient introduit une requête pour annuler des éléments clés de l'enquête ayant abouti à l’arrestation de leurs clients. Une requête qui a été déboutée.