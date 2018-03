​Farba Ngom raille Thierno Alassane Sall : «il est mal placé pour parler de fraude»

Thierno Alassane Sall est mal placé pour parler de fraude. C'est ce qu'a déclaré le député-maire Farba Ngom dès l'entame de ses propos. Il estime que l'ancien ministre des Infrastructures et de l'Energie «n’est pas un homme d’Etat mais un homme orgueilleux».



«Thierno Alassane Sall est un nombriliste avec un ego surdimensionné. Il était là depuis le début, en tant qu’ancien coordonnateur des cadres. Mais, il avait des ambitions cachées et se positionnait comme le dauphin du Président Sall. Seulement, c’était perdu d’avance », a-t-il avancé.



Poursuivant, il a ajouté que le président de la République des Valeurs (Rv) «a trouvé des prétextes fallacieux pour quitter. D’ailleurs, il a menti quand il avait dit avoir démissionné du gouvernement. La vérité, c’est qu’il a été limogé».



Ne s’en arrêtant pas là, Farba Ngom de lancer un défi à Thierno Alassane Sall à montrer la lettre de démission qu’il a adressée au Président.



A l'en croire, ce dernier était au sein du gouvernement et était à l'origine concernant beaucoup de conventions.



«Il est loin d’être clean comme il le prétend. Nous savons des choses, beaucoup de choses. D’ailleurs, qu’il fasse attention», a révélé le député-maire des Agnam dans un entretien avec le journal «L’As».