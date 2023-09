​Fass Mbao: une bataille entre policiers et des dealers qui s'opposaient à l'arrestation de leur chef

Bataille rangée entre des flics de la police locale et de jeunes dealers. L’affaire s’est déroulée la nuit du mercredi 13 septembre à la rue Tally Mame Diarra/ Fass Mbao de la commune de Diamaguène Sicap Mbao.



Selon le journal Les Échos, « en patouille de sécurisation dans leur secteur de compétence, les flics opérant en civil débarquent sur la rue Tally Mame Diarra-Fass Mbao et procèdent à l’immobilisation de motos, qui sont dépourvues de pièces afférentes à la mise de circulation routière ».



D’après la même source, les éléments de recherche se fonde dans la masse et effectuent une mission dans les ruelles. C’est à cette occasion qu’ils tombent sur le « gros fournisseur » de l’herbe illicite des dealers détaillants de la localité et l’interpellent.

Ceci a poussé ces éléments à pousser des cris de guerre en attaquant les policiers pour tenter de libérer leur chef.



Les limiers résistent et commencent à tirer de grenades lacrymogènes. Après une forte résistance des dealers, les flics appellent des renforts. Ceci a provoqué un désordre dans les rue, d’après Les Echos.



Sachant que le gang ne recule pas, les policiers densifient le dispositif de riposte et engagent également des courses-pour-suites contre les assaillants dans les dédales, raconte le journal Les Echos.



À l’échec d’interpeller à nouveau le chef de gang des dealers, ils réussissent à capturer un de ses lieutenants.