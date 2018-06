​Fatick : Un homme gravement malade se suicide pour...

C’est l’émoi et la consternation à Fatick. Un homme du nom de Abdoulaye Diouf, âgé de 54 ans s’est donné la mort. Le défunt originaire de Bof Poupouye à Dakhao dans la région de Fatick, s'est suicidé par pendaison tout juste derrière sa chambre.



La famille et les voisins qui n’arrivent pas à comprendre les causes d’un tel acte, ont décris Abdoulaye Diouf comme une personne sage, généreuse et très disponible. Ils informent par ailleurs qu’il était atteint d'une maladie grave depuis quelques années. Et, certainement, le vieux a décidé ainsi d’abréger sa souffrance.



Alertée, la gendarmerie qui s'est rendue sur les lieux, a ouvert une enquête pour élucider les circonstances de la mort.