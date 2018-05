​Fatick : plus de 500 000 élèves profitent du programme "Lecture pour tous"

Le ministère de l'Éducation nationale vise à améliorer les performances scolaires à travers la lecture. Et ce, dans le cadre de son programme "Lecture pour tous". Depuis un an, le Wolof, le Serère, et le Peul sont enseignés dans les écoles publiques de Fatick. Et le bilan est déjà satisfaisant selon Khady Diop Mbodji secrétaire général du ministère de l’éducation.



« Dans le cadre de sa préparation et la conception des outils, nous avons deux ans de mise en œuvre pour ce programme. Nous avons vécu tout à l’heure, une leçon de Sérère faite dans une classe de C1. Ce que nous avons vu nous rassure. Les élèves commencent à lire dans leur langue maternelle, ce qui est très important. On trouve une articulation et une transition avec la lecture en français », a-t-elle rassuré.



Selon Mme Mbodji, un dispositif a été élaboré pour permettre une bonne réussite de ce programme dénommé « lecture pour tous » et financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international (l’USAID) pour une duré de 5 ans.



Khady Diop Mbodji soutient sur les ondes de la Rfm que : « ce programme important va toucher plus de 500 000 élèves, plus de 4 500 écoles. Et 61 000 manuels et autres outils didactiques sont mis à la disposition des élèves. Aussi, nous avons des outils pédagogiques pour les enseignants, pour améliorer leur stratégie d’enseignant à travers les langues nationales. Tous les directeurs des écoles concernées au nombre de 905 ont été formés. Nous avons aussi formé 99 inspecteurs de la région ».



Pour un premier temps, ce programme va concerner seulement la région de Fatick. Mais l’objectif est de parcourir tout le pays.