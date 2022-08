​Fatou Niang, meilleure élève du concours général 2022

Placés sous la présidence du Chef de l’Etat Macky Sall, 104 candidats ont passé le concours général édition 2022. Pour cette 55e édition du genre, 95 lauréats ont été nominés. Fatou Niang est la meilleure élève du concours. Elle vient du lycée d’excellence Mariama Bâ en classe de 1er S2. Ce concours général édition 2022 a pour thème « Pour un système éducatif encré dans ses valeurs et ouvert aux compétences du 21e siècle, quelle réforme curriculaire ».



Concernant les lauréats, ils sont au nombre de 95 dont 46 filles et 49 garçons. Par niveau ont note en classe de première, 54 lauréats dont 28 Filles et 26 garçons. En classe de terminale, ils sont 47 dont 27 garçons et 20 filles. En fonction des statuts toujours publics privés, les lauréats se répartissent comme suit : en classe de première, nous avons 40 lauréats pour le public, 14 lauréats pour le privé. En classe de terminale 26 lauréats pour le public et 15 pour privé.



Parlant toujours des statistiques du concours général 2022, au titre de la participation « le nombre de candidats inscrit est de 2722 public et privé contre 2132 en 2021. Soit 590 candidats de plus. Les candidats sont ainsi répartis : en classe de 1ère, 1622 dont 992 filles et 630 garçons publics et privés. 1100 inscris en classe de terminale, dont 543 filles et 557 garçons toujours publics privés.



Au titre des performances, 104 distinctions dont 53 prix et 51 accessibles ont été enregistré. En fonction des niveaux, les distinctions sont réparties comme suite :En fonction des niveaux, les distinctions sont réparties comme suite : Par rapport au statut toujours public privé, ces distinctions se repartissent comme suit, en classe de première 46 pour le public et 14 pour le privé. En classe de terminale 29 pour le public et 15 pour le privé. Au total, on dénombre 75 distinctions pour le public et 29 distinctions pour le privé. Selon le sexe, les filles ont totalisé 48 distinctions dont 25 prix et 23 accessibles.



Le président de la République Macky Sall a déclaré que cette fête de l’excellence célèbre également l’encadrement administratif et académique ainsi que les parents d’élèves. « Je répète que cette édition se tient dans un contexte d’amélioration des résultats aux différents examens du CFE au baccalauréat marquant ainsi la résilience de notre système éducatif. (…). En abordant le thème : « Pour un système éducatif encré dans ses valeurs et ouvert aux compétences du 21e siècle, quelle réforme curriculaire ? Vous avez retracé l’évolution de notre système, mise en évidence ces forces, et faiblesses, et proposé des pistes de réflexion pour repenser et l’adapter aux exigences de notre temps », a déclaré Macky Sall.



Il a en effet rappel que « le budget de l’éducation nationale est en effet de 432 milliards en 2011 à plus de 606 milliards de F CFA en 2022 ».



Selon le chef de l’Etat, « l’école doit rester une valeur refuge qui nous renvoie sans chauvinisme aucun au fait des figures emblématiques qui marque notre histoire et notre présent pour former notre patrimoine matériel et immatériel. Chers Lauréates et lauréats, devant vos familles et la nation, vous être honoré aujourd’hui en reconnaissance de vos efforts au bout d’une année scolaire intense… Je vous invite à garder intacte vos ambitions en restant humbles et concentré sur vos études. Car bien des défis vous attendent sur le chemin de l’excellence ».