​Faux et usage de faux : Khalifa Sall et Cie jugés en appel en juin

Poursuivis pour faux et usage de faux et escroquerie portant sur 1, 830 milliard de F Cfa, Khalifa Ababacar Sall et Cie seront devant la Cour d’appel de Dakar en juin prochain. Cette instance va confirmer ou infirmer le verdict prononcé par le tribunal correctionnel.



L’audience sera présidée par le premier président de la Cour d’appel de Dakar, Demba Kandji, et le procureur général, Lassana Diaby, va représenter le Parquet, renseigne «Libération».



Dans cette affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, Mbaye Touré et Yaya Bodian ont été condamnés à 5 ans de prison ferme et 5 millions de francs Cfa d’amende avec la saisie d’un cinquième de leurs biens.