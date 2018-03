​Femmes, un combat mondial

A quelques jours du 8 mars, la Journée internationale des femmes, regard sur des situations aussi différentes que la condition des femmes dans des pays bouleversés par des guerres, celles qui subissent l'esclavage, celles encore qui ont brisé le silence pour témoigner contre le harcèlement sexuel. Le débat féministe de certaines est-il un privilège indécent ?



Invitées :



- Muriel Salmona, psychiatre et présidente de l'Association Mémoire traumatique et victimologie. Auteure du rapport remis à Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes. Rapport qui pointe l'impunité des coupables de crimes et délits sexuels et les limites du système judiciaire en France.



- Geneviève Garrigos, ancienne présidente d'Amnesty international France. Porte-parole de la Fondation des Femmes.