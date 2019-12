​Fermeture de la décharge de Mbeubeuss : les recycleurs parlent d’une décision politique pour une main mise foncière

Les récupérateurs recycleurs ne sont pas d’avis pour la fermeture de la décharge de Mbeubeuss. Selon eux, il s’agit juste d’une politique pour une main mise foncière. Par contre, le syndicat du nettoiement trouve cette décision légitime. Il soutient les populations. Seulement, il estime que des solutions idoines doivent accompagner les populations avec l’ouverture d’une autre décharge dans les plus brefs délais.



« Cette décision est purement politique et que des ambitions foncières se cachent derrière. Le maire de Keur Massar a ses ambitions, son projet avec les Italiens. Et ce projet, il ne peut pas le faire sans la fermeture du dépotoir. Parce que son projet sert à exploiter le pétrole ou le gaz qui est dans la décharge ou-bien l’électricité. Nous savons ce qui se passe ici. Donc, pour ça, il y a une main politique derrière », dénonce El Hadj Malick Diallo, président de l’association des récupérateurs recycleurs de la décharge de Mbeubeuss.



Par contre, pour le syndicat national des travailleurs du nettoiement, cette décision est purement légitime. Et il se range derrière les populations impactées et estime qu’il ne faut pas qu’il y ait des lenteurs. Ainsi, il demande l’ouverture d’une autre décharge dans les plus brefs délais.