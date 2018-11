​Fermeture des restaurants : les étudiants de l’Université de Thiès ont envahi les rues ce jeudi

Les étudiants l'Université de la Cité du rail ont envahi les rues ce jeudi dans la matinée pour protester contre la fermeture des restaurants universitaires. Pour cause, le Centre régional des œuvres universitaires et social (Crous) de Thiès traîne une dette de plus d'un milliard aux repreneurs.



Très remontés contre les autorités, ces étudiants parlent de «favoritisme de l'État» faisant ainsi allusion aux campus de Dakar et de Saint-Louis, où les repreneurs ont été payés. Ils exigent l'ouverture immédiate des restaurants universitaires à Thiès.