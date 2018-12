​Feu de brousse à Tambading: les population lancent un cri de désarroi

Le village de Tambading dans le département de Goudiry a été ravagé par le feu. Des Champs, concessions, et greniers ont été ravagés par les flammes. Les populations qui sont dans la tourmente, lancent un SOS à l’endroit des autorités.



« Nous sommes la voix des sans voix. On crie, mais personne ne nous entend. Ils ont besoin de nos voix pour être élu, mais ils vont entendre nos voix aussi pour être dénoncé par rapport à ce phénomène. Depuis 48 heures, notre village est affecté par un feu de brousse. Hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde était la, on n’arrive pas à maîtriser le feu. Personne n’est venu nous assister », dénonce Djibril Konaté, leur porte-parole du jour.



Selon M. Konaté, « tous ces projets d’exploitation de charbon, qui coupe les arbres dans la forêt, qui en abuse, les autorités ne disent rien, la population n’en bénéficie point. Nous avons appelé les autorités de partout, personne n’est venu nous assister. Nous sommes prêts à mourir dans ce combat-là. Nous allons prendre nos engagements. S'il plaît au bon Dieu, les autorités auront besoin de nous. Quand le moment sera venu, on leur dira la vérité ».