​Fièvre de la vallée du Rift (FVR) : un nouveau décès et sept (07) cas confirmés au 12 novembre

Au Sénégal, la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) continue de faire des victimes. Le ministère de la Santé et de l’hygiène publique (MSHP) annonce ce jeudi avoir enregistré à la date du 12 novembre 2025 un nouveau décès et sept (07) cas confirmés. Avant cette annonce, le dernier décès remontait au 09 novembre.



Selon le communiqué du MSHP, depuis le début de la pandémie de la FVR, le Sénégal a enregistré au total 443 cas confirmés, dont 31 décès et 391 guéris. Presque toutes les régions du pays sont touchées par cette épidémie, dont Saint-Louis (331 cas), Matam (30 cas), Fatick (24 cas), Louga (20 cas), Kaolack (18 cas) et Dakar (10 cas).



En ce qui concerne l’épidémie du Mpox, depuis la confirmation du premier cas, huit (08) cas confirmés et deux (02) cas probables ont été enregistrés, dont neuf (09) localisés dans la région de Dakar et 1 dans la région de Ziguinchor. Neuf (09) malades sont guéris et aucun décès n’a été enregistré, pendant que 22 personnes contacts sont suivies.



La Fièvre de la Valée du Rift est transmise à l’homme par plusieurs moyens, dont la piqûre de moustiques infestés, par le contact direct avec les animaux contaminés. Le Mpox, quant à lui, peut se transmettre par contact direct avec une personne infectée et par contact avec des fluides corporels (sang, sueur, salive).