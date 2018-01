​Fin de grève des concessionnaires du nettoiement : l’Etat va débourser 3,5 milliards de F Cfa

Le calvaire des Dakarois, qui ont vu leur capitale transformée en dépotoir d’ordures, est enfin fini. Après l’échec d’une première rencontre avec le ministre du Budget, Birima Mangara, les concessionnaires ont trouvé un accord avec le chef du gouvernement. La moitié de la dette que l’Etat leur doit, va être versée dans leur compte à partir de demain, mardi.



«Ils nous ont promis une avance, comme l’avait déjà dit le ministre du Budget, Birima Mangara. Il a confirmé qu’il va nous donner l’argent au plus tard mardi», a informé le vice-président du collectif à leur sortie de leur rencontre avec le premier ministre (PM).



Ndongo Fall d’expliquer qu’ils ont accepté de prendre la moitié de l’argent alors qu’ils l’avaient refusé au ministre du Budget. « C’est parce que nous sommes des citoyens et cette situation ne nous plait guère. Et comme le Pm lui-même est intervenu, nous avons décidé de lever le mot d’ordre, car il faut savoir lâcher du lest».



« Nous ferons le maximum possible pour enlever les déchets qui jonchent les rues et tout nettoyer dans les prochaines heures », a-t-il assuré.