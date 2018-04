​Financement de la Der : 1 milliard de francs Cfa a été octroyé à la région de Kaolack

Un milliard de francs Cfa a été octroyé à la région de Kaolack aux jeunes et aux femmes de Kaolack pour les aider à sortir de la pauvreté, a annoncé le délégué général de la Der Papa Amadou Sarr. Selon lui, ces projets toucheront 4 secteurs principaux qui sont l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’artisanat, le t ourisme et l’industrie culturelle, l’économie numérique.



De ce protocole, indique-t-il, le département de Kaolack aura, environ, 538 millions, le département de Nioro 350 millions et Guinguénéo 120 millions. «Le milliard est reparti de façon équitable selon la taille de la population du département et selon les unités économiques qui existent dans chaque département», a-t-il précisé dans les colonnes du journal l’As.



Pour Papa Amadou Sarr cette enveloppe initiale pourrait être doublée voire triplée pour chaque département, si les jeunes et les femmes absorbent le budget qui est alloué.



Pour sa part, le gouverneur de la région de Kaolack Al Hassan Sall a souligné que le projet de la Der est venu à son heure. Parce que selon lui à chaque rencontre avec les jeunes, le problème de financement est soulevé. « Et, ce problème vient d’être résolu avec le chef de l’Etat Macky Sall», a-t-il laissé entendre.