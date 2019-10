​Financement deuxième phase du PSE : Export-Import Bank ouvre une ligne de 300 milliards de F CFA

La présidente d’Export-Import Bank, Kimberly Reed, et le ministre sénégalais de l’Economie, de la Planification et de la Coopération, Amadou Hott, se sont rencontrés à Washington Dc vendredi dernier, en marge des Assemblées annuelles du Fmi et de la Banque mondiale, pour discuter des moyens de renforcer la coopération économique et de stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays.



Ils ont ainsi signé un protocole d’accord prévoyant un financement de la banque d’un montant maximal de 500 millions de dollars (près de 300 milliards de F CFA) pour soutenir les achats de biens et services produits par le secteur privé aux Etats-Unis afin d’appuyer la réalisation des projets prioritaires dans le cadre de la deuxième phase du Pse.



« Cet accord jette les bases solides pour le renforcement des capacités, les échanges commerciaux et les investissements réciproques entre les Etats-Unis et le Sénégal, et nous sommes impatients de renforcer notre partenariat solide », a soutenu le ministre Amadou Hott, dans les colonnes du journal « Libération ».