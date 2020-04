​Financement et gestion du Force Covid-19 : le FRAPP pas d'accord avec Macky

Le Front pour une Révolution Anti impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP)/ FRANCE DÉGAGE a exprime son désaccord total devant la politique du président de la République, qui « est allé contracter des prêts devant les institutions de Bretton-Woods dont les politiques ont contribué à créer ce chaos sanitaire dans les pays africains ». Après avoir rappelé que le président a annoncé un budget de 1000 milliards pour faire face à la pandémie de Covid-19, avec trois (03) sources de financement de la Force Covid-19, le FRAPP trouve cette somme insuffisante et demande que ce budget soit porté à 2000 milliards pour gagner la bataille contre le nouveau coronavirus.



Selon le FRAPP, l’une des leçons à tirer de cette pandémie est qu’il est possible d’avoir un système de santé performant sans l’aide du Fmi et de la Banque mondiale. Ils en veulent pour exemple "Cuba – victime d’un embargo illégal et illégitime depuis plus de 50 ans - qui vole au secours de peuples dont les pays ont plus de moyens en offre la preuve".



Le FRAPP propose à cet effet, la mise sur pied d’un dispositif de coordination du Force Covid-19 démocratique, transparent, inclusif et permettant le « contrôle citoyen ». Il propose que les syndicats de la Santé et de l’Action sociale, Noo Lank et Aar Li Nu bokk en soient membres. L’institution d’une Taxe Covid-19 appliquée aux entreprises étrangères qui ont bénéficié de l’essentiel de nos marchés, la suppression du Hcct, du Cese, de la Cndt, la publication des plans d’investissement d’urgence du secteur de la santé et de l’action sociale et du développement communautaire.



Le front invite aussi le président de la République à la responsabilité. Et avertit qu’il n’acceptera aucun « corona-business », ni « corona-tapale », ni « corona-politique », ni « corona xëble ».



Ainsi, sur l’affaire Diop Sy, le FRAPP interpelle Mansour Faye pour savoir si Diop Sy a déposé dans son dossier une autorisation de l'Assemblée nationale.