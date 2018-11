​Finances publiques : Mamadou Lamine Diallo s’interroge sur les 1200 milliards d’Eurobonds

Mamadou Lamine Diallo a fait savoir que le régime du Président Macky Sall doit s’expliquer sur les 1200 milliards d’Eurobonds que le gouvernement du Sénégal a naguère reçus et qui n’ont pas empêché aujourd’hui aux finances publiques d’être dans une mauvaise passe.



Pour le député de Tekki, « le gouvernement ne peut plus faire face aux dépenses engagées et ordonnancées, il accumule des arriérés intérieurs, le cancer de l’économie dans notre pays. La plupart de nos entreprises sénégalaises ont des affaires avec l’Etat. Ce sont elles qui subissent de plein fouet la crise financière du trésor. Beaucoup vont fermer ou licencier des travailleurs. C’est la faute de Macky Sall qui ignore tout de la gestion macroéconomique d’un pays qui n’a pas d’influence sur les prix mondiaux (price taker) ».



Selon le député et candidat à la présidentielle, « on a observé que cette année 2018, le gouvernement n’est pas allé sur le marché de l’UEMOA pour des bons du trésor ou des obligations. Il a préféré les eurobonds », rapporte WalfQuotidien.