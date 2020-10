​Fonds Covid-19 : les artisans de l’Association d’appuis à la formation professionnelle n'ont encore rien reçu

Impactés par la pandémie du Coronavirus, les artisans de l’association d’appui à la formation professionnelle déplorent l’absence de soutien des autorités. Oubliés dans la distribution des fonds de Covid-19, ils se disent prêts à défendre leur cause auprès du président Macky Sall.



« (...) nos revenus provenaient du paiement des élèves. Quand le président de la République a demandé la fermeture des écoles nos activités ont été en arrêt. Les recettes qu’on recevait à partir du paiement des élèves pour se prendre en charge n’e sont plus là. Nous avons d’énorme problèmes pour régler la nourriture dans nos familles», soutient Boubacar Diédhiou secrétaire général de l’association.



Parlant des 1000 milliards débloqués par l’Etat du Sénégal, pour faire face à la pandémie, les artisans soutiennent n’avoir encore rien vu. « On nous a dit, que nous en faisons partie. Mais jusque-là, nous n’avons rien vu. Les lenteurs administratives posent problème. Ce que nous attendons des autorités, c'est de nous recevoir pour discuter de tous ces problèmes », a indiqué M. Diédhiou au micro de Walf radio.



Regroupant des artisans de tous les secteurs, l’Association des artisans de la formation professionnelle Coundam, se dit incontournable dans le processus de la relance économique voulue par le président de la République.