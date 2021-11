​Foot: Aguero absent au moins trois mois

"Kun Agüero a été soumis à un processus diagnostique et thérapeutique par le Dr. Josep Brugada", a déclaré le FC Barcelone sur son site internet. "Il ne sera pas disponible pour les trois prochains mois, l'efficacité du traitement sera évaluée pour déterminer son processus de récupération."

Le club a ajouté que l'Argentin avait subi samedi soir "des examens cardiologiques".



Agüero a été victime d'un léger malaise lors du match contre Alavés samedi au Camp Nou et s'est allongé à terre en se touchant la poitrine et le cou peu avant la mi-temps.

L'arbitre a appelé les secouristes mais Agüero est sorti du terrain en marchant, remplacé par Philippe Coutinho. Il a ensuite été évacué vers un hôpital de Barcelone.

Le club a publié une photo du joueur sur Twitter avec le hashtag #ForçaKun (Force Kun).



L'attaquant de 33 ans, qui a rejoint le FC Barcelone cet été en provenance de Manchester City, a fait cinq apparitions officielles avec le Barça, pour un seul but.