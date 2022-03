​Foot: Pogba cambriolé pendant son match de Ligue des champions

Paul Pogba, le milieu de terrain français de Manchester United, a été cambriolé mardi soir à son domicile pendant qu'il jouait contre l'Atlético Madrid en 8e de finale de la Ligue des champions, a-t-il révélé mercredi sur son compte Twitter.



"Hier soir, le pire cauchemar de notre famille s'est réalisé quand notre maison a été cambriolée alors que nos bébés dormaient dans leur chambre", écrit l'international français sur le réseau social.

"Les cambrioleurs ont passé moins de cinq minutes chez nous mais ils nous ont pris quelque chose qui a plus de valeur que ce que nous avons chez nous: le sentiment de sécurité", ajoute Pogba, entré en jeu à la fin du match perdu 1-0 à Old Trafford par les Red Devils, éliminés par le club madrilène.



"Ils savaient que nous n'étions pas à la maison. Nous sommes rentrés précipitamment à la maison sans savoir si nos enfants étaient en bonne santé. Il n'y a rien de pire, pour un père de famille, que de savoir qu'il n'était pas là pour protéger ses enfants", souligne le champion du monde 2018.



La fin du message est une proposition de "récompense" pour quiconque aidera Pogba à retrouver les cambrioleurs, avec une adresse e-mail spécifique.



Très convoité par plusieurs clubs dont le Real Madrid et le Paris SG, l'été dernier, l'international français n'a pas encore prolongé son contrat avec Manchester United, qui court jusqu'en juin 2022.