​Foot féminin : les « Lionnes » battent le Cap-Vert en amical (1-0)

Les "Lionnes" de la sélection A ont battu en amical, hier mercredi, le Cap-Vert (1-0). L ’unique but de la partie a été marqué par Jeanne Coumba Niang à la 13ème minute. Les équipes féminines du Sénégal et du Cap-Vert vont se retrouver ce samedi 18 septembre pour une autre rencontre amicale, informe l’Aps.



Ces deux matchs amicaux serviront de préparation aux « Lionnes » qui joueront contre le Liberia, en octobre prochain, dans le cadre des éliminatoires de la CAN féminine 2022 prévue au Maroc.