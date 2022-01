​Football : la CAF soutient le discours du président de la FIFA Gianni Infantino sur le Conseil de l'Europe

Plusieurs commentateurs semblent malheureusement avoir mal compris et mal interprété le discours du président Infantino. Il a déclaré que le « football est l'un des outils qui devrait contribuer au développement économique et social et à l'élévation de nombreux Africains, ainsi qu'à la construction d'un avenir meilleur et de la dignité de nombreuses personnes sur le continent africain », lit-on sur le site de l’instance dirigeante du football africain Cafonline.



Selon la CAF, le président Infantino n'a pas dit que la « Coupe du monde de football tous les 2 ans empêchera les Africains de traverser la mer Méditerranée ».



Les dirigeants des 54 nations africaines de football membres de la CAF « ont exprimé lors de réunions précédentes leur soutien unanime à la Coupe du Monde de la FIFA qui se déroule tous les 2 ans en raison des avantages de développement et d'élévation pour l'Afrique et le monde en développement ».



Le football contribue à l'amélioration des conditions de vie des pauvres

La CAF et la communauté africaine du football sont conscientes que si les gouvernements africains, les entreprises et les investisseurs nationaux et mondiaux et les autres partenaires sociaux et de développement ne contribuent pas de manière significative à la fourniture d'une éducation, d'emplois, de services de santé et d'autres infrastructures de qualité et créent un environnement inclusif et un avenir meilleur pour les pauvres, et en particulier les quelques 300 millions de jeunes africains âgés de 15 à 25 ans.



« L'Afrique connaîtra des périodes d'instabilité et de soulèvements politiques et sociaux constants et soutenus ainsi que des migrations de millions de personnes à l'intérieur et à l'extérieur du continent africain, à la recherche d'un avenir meilleur et plus brillant ».



C'est dans ce contexte que le football est considéré en Afrique comme « un outil et un partenaire important pour les gouvernements, les investisseurs, les philanthropes et la communauté nationale et mondiale du football en contribuant à l'amélioration des conditions de vie des pauvres et à la construction d'un avenir inclusif et radieux pour le peuple de l'Afrique et en particulier la jeunesse ».



La CAF apprécie le partenariat et l'engagement de la FIFA et du président Infantino pour le développement et la croissance du football en Afrique et dans le monde.