​Forte houle à Saint-Louis : Une centaine de maisons détruites, des cimtières envahis et des blessés légers

La houle très dangereuse qui s'est abattue sur l’axe Dakar-Saint-Louis ce week-end, a fait d’énormes dégâts dans la langue de barbarie. En effet, une centaine de maisons à Guet N'dar, N'dar Toute et Gandiol, ont été envahies par les eaux. Les cimetières de Thième et de Thiaka Diaye sont aussi inondées, et des blessés légers, ont été enregistrés.



«Les dégâts sont nombreux, des maisons ont été détruites, il y a des blessés, des cimetières sont envahis, et il parait qu’il y a des tombes qui risquent de disparaître », raconte Cheikh Thiam, un notable à Guet Ndar.