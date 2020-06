​Fortes pluies en Casamance: dans le département de Goudomp, les élèves n’ont pas pu rejoindre les classes

Alors que le gouvernement du Sénégal a fixé pour ce 25 juin, la réouverture partielle des écoles pour les élèves en classes d’examen (CM2, 3e, Terminale), la pluie n'a pas manqué au rendez-vous en Casamance. En effet, de fortes pluies sont en train de s’abattre dans la région de Sédhiou depuis 7 heures ce matin. Selon les témoignages d'une élèves de classe de Terminale, au lycée de Samine une localité de Moyenne-Casamance, située dans le département de Goudomp et la région de Sédhiou, à proximité de la frontière avec la Guinée-Bissau, personne n'est sorti à cause des pluies.



« Depuis 07 heures, il pleut ici. On ne peut pas sortir sous la pluie pour se rendre au lycée », a indiqué un élève en classe de Terminale qui a préféré gardé l’anonymat. Dans la commune de Simbandi Balante, les élèves n'ont pas effectué le déplacement également à cause de la pluie.



Interpellé sur le respect des mesures barrières, la même source soutient que pour le moment, on ne leur a pas remis de masques. « Les gens ne respectent rien. On ne nous a pas remis de masques, peut être demain une fois à l’école, on aura les masques s’il ne pleut pas encore. Nous étions 75 dans notre classe avant la pandémie du Covid-19. Maintenant nous sommes 25 par classe. Je ne sais pas si les mesures barrières seront respectées. Ici en Casamance notre premier souci, c’est la pluie », soutient la candidate en classe de terminal L’, au lycée de Samine.