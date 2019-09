​Forum Investir en Afrique: Macky Sall se rendra à Brazzaville pour y prendre part

Le Président de la République, Macky Sall, se rendra ce mardi à Brazzaville (République du Congo), pour prendre part à la 5e édition du Forum ‘’Investir en Afrique’’, qui se tient de mardi à jeudi, ‘’sous le thème +Tirer parti des partenariats pour la diversification économique et la création d’emplois dans les économies africaines+’’.



Le cinquième Forum Investir en Afrique (FIA5) ‘’examinera comment soutenir au mieux la diversification économique et la création d’emplois dans les pays africains’’, ‘’fera le point sur les progrès réalisés et tracera la voie à suivre’’, selon les organisateurs.



Ils soulignent que ‘’les participants auront l’occasion de partager des expériences pertinentes en matière de mobilisation des investissements du secteur privé, parallèlement aux efforts déployés par le secteur public pour stimuler l’activité économique et la création d’emplois’’.



Le Forum ‘’Investir en Afrique’’ a été initié en 2015 ‘’en tant que plate-forme internationale pour promouvoir la coopération multilatérale et les opportunités d’investissement en Afrique’’. Il réunit ‘’chaque année plusieurs parties prenantes, des représentants des secteurs privé et public de Chine et d’Afrique, des institutions internationales et régionales, des partenaires au développement et des groupes de réflexion’’.



Après la capitale congolaise, le Chef de l’Etat est attendu à Ouagadougou (Burkina Faso), où il prendra part samedi au Sommet extraordinaire de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur le terrorisme. Il regagnera Dakar le même jour.



La tenue de ce sommet avait été annoncée par le président ivoirien, Alassane Ouattara, à l’occasion du sommet de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), organisé en juillet dernier à Abidjan.