​Forum sur l’orientation universitaire et l’entrepreneuriat : 35 % des élèves ciblés dans la formation professionnelle d’ici 2030

Les dysfonctionnements notés dans le processus d’orientation des nouveaux bacheliers doivent motiver les autorités en charge de l’éducation et les partenaires à changer de fusil d’épaule. De nos jours, les nouveaux bacheliers manquent d’information sur leur avenir. Non seulement sur leur future formation, mais aussi et surtout le monde du travail et ces besoins. Ce qui a motivé le ministère de l’éducation à s’orienter vers la formation. Ils comptent orienter 35 % des élèves dans la formation professionnelle d’ici 2030.



« Nous voulons orienter d’ici 2030, au moins 35 % des élèves dans la formation professionnelle. Il faut que les élèves soient informés qu’il y a des options et des opportunités à saisir dans le cas de leur parcour et même de nouveaux métiers », a informé Ibrahima Diatta, inspecteur de l’éducation à l’IA de Ziguinchor.



Pour le responsable des établissements d’ISM sud Jorge Bernard Ndeye, « l’objectif de cette formation est de permettre au élevés des lycées de Ziguinchor de découvrir les multiples opportunités entrepreneuriales qui s’offrent à eux et de connaître les offres de formation universitaire, professionnelle, poste baccalauréat et débouché », livre Walf radio.