​Fosses communes au Mali: Bamako reconnaît l'implication de militaires

Le communiqué officiel diffusé ce mardi constitue une reconnaissance rare d'exactions commises par des soldats maliens, même s'il n'apporte pas de précision sur les faits.



L'affaire remonterait au 13 juin. Selon des témoins, ce jour-là des militaires maliens en uniforme arrêtent plusieurs personnes près de Mopti, à Nantaka et Kobaka. Selon ces mêmes sources, les soldats relâchent tous ceux qui ne sont pas d'origine peule. Les Peuls, au nombre de 25, sont tués et enterrés dans trois fosses communes non loin des deux localités.



Dans un premier temps, dimanche, le ministre de la Défense avait nié toute implication de ses soldats. Il rappelle aujourd'hui sa « ferme volonté de lutter contre l'impunité ».



Tiéna Coulibaly engage aussi les forces armées maliennes « au strict respect des conventions des droits de l'homme » dans la conduite des opérations.



Aujourd'hui, le chef d'état-major des armées s'est rendu sur les lieux pour diligenter « les procédures réglementaires ». Le ministre de la Défense a également demandé au procureur militaire d'ouvrir une enquête.