​Fouladou: le khalif Thierno Ahmadou Baldé ferme sa mosquée et encourage le corps médical

Thierno Ahmadou Baldé, khalife de Madinatoul Houda, a annoncé, par le biais de son porte-parole, le maintien de la fermeture de la mosquée JAAMI'UL HAMDI dans la cité religieuse de Medina Gounass. Par la même occasion, le guide du Fouladou invite les fidèles à veiller au respect scrupuleux de toutes les mesures édictées par les autorités sanitaires dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie en cours.



Le khalif a tenu également à encourager et à féliciter tout le corps médical engagé au front pour l’éradication du coronavirus dans le pays. Par ailleurs, il invite toute la Ummah islamique à faire de ce vendredi, une journée particulière d’imploration et de prières afin que, par la grâce d’Allah le tout-puissant, disparaissent à jamais ce fléau.



À noter que Médina Gounass est devenue ces derniers jours la ville la plus touchée dans le département de Vélingara où on dénombre 64 personnes déclarées positives au covid19, et 107 autres sont confinées.