​Fratricide à Pikine : Un sergent-chef tué par son frère pour une affaire d’héritage

Le sergent-chef Doudou Sall qui servait aux bataillons transmissions, a été tué par son frère pour une affaire d’héritage. La victime, âgé de 53 ans, est restée plusieurs jours dans le coma avant de rendre l’âme ce week-end. Le drame a eu lieu à Pikine Guinaw rail.



Selon la Rfm, le présumé suspect n’est personne d’autre que son frère. Il a arrêté de même que son épouse et son fils et placés sous mandat de dépôt. Ils sont accusés d’avoir prêté main-forte au présumé meurtrier.



L’affaire risque de se corser pour les trois (3) mis en cause suite à la mort du militaire. Ils ont été présentés au procureur pour coups et blessures volontaires.



Le soldat tué va recevoir les honneurs militaires ce lundi matin. Il a laissé derrière lui une épouse et 9 enfants.