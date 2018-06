​Fraude au bac : Me Aboubacry Barro déclare l'Etat du Sénégal seul coupable

Lors de sa plaidoirie, Me Aboubacry Barro, avocat des prévenus Mame Diarra Niang et Baye Talla Diallo, a accusé l’Etat du Sénégal d’être le seul responsable de cette situation. Car, dit-t-il, il faut soigner le mal à la racine.



Ainsi la robe noire a pointé un doigt accusateur sur ministre de l’Enseignement supérieur Mary Teuw Niane, qui selon lui, au lieu renforcer le dispositif sécuritaire a demandé que des poursuites soient faites. « La place de ces enseignants et de ces élèves n’est pas à la prison. Pour les délits qu’ils ont commis, ils auraient pu être punis autrement. Ces personnes ont déjà subi l’humiliation. Elles sont là jugées devant leurs parents, on parle d’elles à la radio et à la télé. Elles sont broyées », a laissé entendre Me Aboubacry Barro lors de sa plaidoirie.