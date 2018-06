​Fraude au bac : Me Ndoumbé Wone et l'origine de l'argent trouvé dans le compte du professeur de Machalla

Dans la logique de blanchir son client Abdoulaye Ndour professeur de français à l’école Machalla de Dakar pour le chef d’inculpation de blanchiment de capitaux, Me Ndoumbé Wone a tenu à préciser que le parquet ne peut pas prouver que l’argent trouvé dans le compte de son client est d’origine illicite.



A ce propos, la robe noire a également fait savoir que c’est au parquet de prouver que l’argent trouvé dans le compte d’Abdoulaye Ndour est issus de l’argent des fraudes du bac. Selon elle, son client était un professeur de français et il dispensait des cours de renforcement français. Personne, martèle-t-elle, ne peut prouver que l’argent trouvé dans le compte d’Abdoulaye Ndour provient à des origines illicites. « Il faut des actes matériels pour dire que le prévenu a tenté de dissimuler de l’argent issu de fraude pour commettre un délit. Je vous demande de le renvoyer aux fins des poursuites de la loi sans peine ni dépend », a-t-elle plaidé.



Par ailleurs, Me Wone a voulu attirer l’attention du juge sur la qualité des procès-verbaux. « Vous les juges, vous avez été les premiers à émettre des réserves sur les procès-verbaux des enquêteurs. Parce que lors des interrogations, les avocats ne pouvaient pas assister leurs clients lors de leur interrogatoire », a souligné la robe noire.