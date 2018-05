​Fraude fiscale: Jérôme Cahuzac, condamné à 2 ans ferme en appel, échappe à la prison

Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du Budget de François Hollande, a été condamné à 4 ans de prison dont deux ans ferment par la cour d'appel de Paris ce mardi.



L'avocat général avait requis la confirmation de la peine de trois ans de prison et cinq ans d'inéligibilité pour fraude fiscale (2010-2012) et blanchiment (2003-2013), décrivant un manquement qui avait "durement rompu l'équilibre social".



"Votre plus grande contribution à la lutte contre la fraude fiscale, c'est votre procès. En définitive, vous êtes une jurisprudence", avait-il lancé.



Jérôme Cahuzac avait "peur d'aller en prison"



À la barre de la cour d'appel, l'ancien député socialiste avait confié sa "peur d'aller en prison". "Je ne souhaite pas que ma mère et mes enfants me voient aller en prison", avait-il déclaré.



Celui qui avait incarné la lutte contre la fraude fiscale avant de devenir un paria de la République avait été condamné en 2016 pour fraude fiscale. Jérôme Cahuzac avait fait appel de cette décision en première instance.



Un premier compte en Suisse, puis un transfert des avoirs (600.000 euros) à Singapour via des sociétés immatriculées à Panama et aux Seychelles: cette fraude sophistiquée de l'ancien pourfendeur de l'évasion fiscale restera comme le plus retentissant scandale du quinquennat de François Hollande.