​Gambie : reprise ce mardi du procès des sirops qui avaient provoqué la mort de 70 enfants

La Haute cour de Banjul reprend ce mardi 7 novembre le procès dans l'affaire des sirops qui avaient provoqué la mort de 70 enfants en juin 2022. Selon une enquête de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les enfants sont morts à la suite d’insuffisance rénale provoquée la consommation des sirops contenant des substances hautement toxiques, du diéthylène glycol et de l’éthylène glycol, en quantité inacceptable.



Pour rappel, après une plainte déposée par 20 familles, un procès a été ouvert le 17 juillet 2022, en Gambie. Le ministère de la Santé et l’Autorité nationale de régulation du médicament étaient au banc des accusés. Une procédure lancée après la mort de 70 enfants. Selon leurs proches, l’OMS ou encore une enquête américaine, ils seraient décédés après l’ingestion de sirops contre la toux et le rhume fabriqués dans un laboratoire indien.