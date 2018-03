​Gap de 8 milliards dû à l’Ucg : l’Etat du Sénégal appelé à faire la lumière sur cette affaire

«Avec les changements au niveau de l’Unité de coordination et de gestion des déchets solides (Ucg), nous avons constaté qu’il y a un déficit budgétaire de plus de 8 milliards de francs Cfa. Et l’actuel coordonnateur de l’Ucg, quand il est venu, il a trouvé une situation déficitaire », a déclaré Madani Sy.



M. Sy d’ajouter : «l’Etat du Sénégal a commandité un audit financier technique mais aussi administratif. Et d’ailleurs les travailleurs vont être audités pour maintenant savoir à quoi s’en tenir ».



Ce déficit budgétaire, souligne-t-il a engendré beaucoup de dégâts collatéraux, qui ont porté préjudice à plus de 1600 agents, avant de relever qu’aujourd’hui les travailleurs ne savent plus à quelles autorités se fier. « L’autorité centrale a englouti combien de milliard dans le secteur ? Face à cette situation, nous avons l’impression que ceux qui votent les lois sont ceux qui les transgressent », a-t-il fait savoir.



«Avec l’actuel coordonnateur, nous avons décidé avec le ministre Abdou Yaya Kane qu’il faut faire l’état des lieux. Et, nous avons demandé que l’argent aille entre les mains des ayants droit », a indiqué M. Sy.



Le coordonnateur de la convergence des syndicats du nettoiement trouve inconcevable qu’avec un budget de 17 milliards de francs Cfa, la masse salariale de 1600 agents ne dépasse pas 2 milliards francs Cfa. «Où va l’argent des ordures ?», s’interroge-il. Avant de scander qu’il y a un détournement d’objectif.