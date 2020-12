​Garantie de la qualité des produits sénégalais: l’ASN s’engage dans la certification selon la norme ISO

L'Association Sénégalaise de Normalisation (ASN) a tenu un atelier pour développer la certification produit au Sénégal. Qui jusque-là, ce qui a été développé, est la certification du système de qualité par les organismes étrangers, selon le Dg de l’ASN.



« La finalité, c'est de développer la certification produit au Sénégal. Jusqu'à présent ce qui a été développé, c'est la certification du système de qualité par les organismes étrangers. Aujourd’hui, l’ASN s’est engagée dans la certification de produits selon la norme ISO 17 065 avec notamment deux produits qui ont préalablement été certifiés à savoir l’huile brute d’arachide des usines de SONACOS Lyndiane et de Ziguinchor, mais également de l’eau de consommation en sachet « Si Belle» de Transversale SA pour laquelle elle a été accréditée en 2017. Il faut garantir la qualité de cette eau-là, et la sécurité sur le plan de la consommation. C'est pourquoi l'ASN a développé un système de certification de produits », a indiqué Barama Sarr expert en normalisation et certification.



Selon Bruno D’Erneville, président de la coalition Jotna, venu participer à cet atelier, « depuis quelques années il y a un système Ouest Africain qui a été mis en place qui s'appelle système Ouest-Africain d'accréditation (SOA), qui a donné aux organismes de normalisation, le droit de certifier des produits et des systèmes. Il y a eu quelques rencontres faites avec les acteurs économiques pour leur présenter le système ».



Poursuivant sa réaction, il ajoute : « Aujourd'hui, nous avons la chance de participer à un atelier et qui explique la mise en place de ces comités. Ces comités sont des groupes de réflexion et de conseil qui va donner à l'ASN les produits à certifier ou non, et dans quelles conditions. Toutes les entreprises qui ont des produits à proposer de vendre sur le marché sénégalais, on leur recommande de faire certifier ces produits. Il faut savoir que ces certificats vont durer 3 ans », dit-il.