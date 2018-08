​Gastronomie: les chefs gabonais remettent leur titre en jeu

Au Gabon, les cuisiniers ont le vent en poupe. Lauréats de la Coupe d'Afrique de cuisine, les chefs gabonais quittent le Gabon pour le Nigeria où ils remettent en compétition le Trophée Nelson Mandela pour la cuisine panafricaine, décerné aux meilleurs cuisiniers africains de l'année. Le championnat d'Afrique de cuisine se déroule du 29 août au 2 septembre à Lagos.



Dans leur QG du rond-point de la Démocratie, les chefs et leurs auxiliaires font un dernier exercice grandeur nature de la recette qu'ils vont présenter au Nigeria.



Le chef Merlin Cédric Ondo Ella était de l'expédition qui a remporté le Trophée Nelson Mandela en Afrique du sud il y a un an.



« C'est chaud, il y a une grosse pression parce que nous sommes les champions en titre, nous explique le chef Merlin Ella. L'équipe gabonaise est l'équipe à battre ! Alors je dis aux gars: en tant que favoris, on vise le doublé, on veut ramener le trophée au Gabon à nouveau...»



La marmite qui mijote inonde la pièce des très bonnes odeurs. Mais le chef Victorien refuse de révéler avant la compétition le secret de la recette qui sera présentée au jury.



Le trophée Nelson Mandela de la cuisine africaine, organisé par l'Union africaine, a permis aux chefs gabonais de promouvoir un métier encore déconsidéré. En 2017, dix pays ont participé à la compétition co-organisée par l'Union africaine. L'équipe gabonaise de l'Association des cuisiniers du pays (ACG) avait remporté la compétition devant le Zimbabwe et l'Afrique du Sud.