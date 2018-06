​Ghana: la fédération de football dissoute

C'est suite à une enquête sur la corruption dans les milieux du football que la fédération a été dissoute.



L'enquête a été menée par le journaliste d'investigation Anas Aremeyaw Anas.



Les images du documentaire de Anas Aremeyaw montrent plus d'une centaine de fonctionnaires soudoyés.



Parmi les incriminés figurent notamment des administrateurs et d'officiels du football dont le président de la fédération, Kwesi Nyantekyi, qui siège également au Conseil de la FIFA.



Après la diffusion du documentaire du journaliste Anas Aremeyaw, le ministre ghanéen de l'Information, Mustapha Abdul-Hamid, a déclaré que le gouvernement était choqué et indigné par le contenu.



Il a donc décidé de dissoudre la Fédération de football en raison de la "nature répandue de la pourriture apparente".



Le ministre de l'information, a aussi déclaré que la police mène des enquêtes sur les fonctionnaires de l'association.



Nyantekyi, le président de la fédération, a jusqu'ici refusé de commenter cette affaire.



Mais le ministre Abdul-Hamid a déclaré que le gouvernement va bientôt prendre des mesures provisoires pour gérer les activités du football ghanéen jusqu'à la mise en place d'une nouvelle fédération.



Le parlement du Ghana met également en place un comité chargé d'enquêter sur ces allégations de corruption.