​Ghana : un vélo qui roule sur l'eau

Frank Darko a vu des enfants qui devaient traverser des rivières à la nage pour se rendre à l'école.



"J'ai été inspiré en regardant à la télévision un documentaire montrant des enfants qui traversaient la rivière à la nage pour aller à l'école", explique-t-il.



Cette image l'a marqué au point de concevoir une bicyclette qui roule sur l'eau.



"Cela m'avait beaucoup ému et j'ai décidé de faire mon possible pour leur apporter de l'aide", renseigne Frank.



Avec 100 dollars (52.690 FCFA) d'investissement, le jeune Frank a conçu son vélo qui est à base de liège, d'aluminium et de petits morceaux de bois.