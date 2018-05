​Google promet l'intelligence artificielle au service du journalisme

Accusé de contribuer au déclin de la presse et de laisser proliférer la désinformation, le moteur de recherche Google s'est lancé dans une vaste refonte de ses "News" avec l'intelligence artificielle.



Le but affiché par le géant technologique est double : aider les médias à trouver des abonnés et limiter les effets pervers des algorithmes, qui ont tendance à ne faire apparaître en priorité que certains médias ou certains sujets.



Google veut donc casser "la filter bubble". Une bulle qui a tendance à entretenir le lecteur dans ses convictions plutôt que de lui ouvrir d'autres horizons.



Grâce à l'intelligence artificielle, la nouvelle application Google News "fait apparaître les actualités qui vous intéressent mais qui proviennent de sources fiables.



Elle offre également un éventail complet des points de vue sur les événements".



Des mesures qui laissent tout de même les experts mitigés.