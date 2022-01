​Goudiry : une fille de 16 ans vole un portable et le dissimule sous sa culotte

Âgée de 16 ans et vendeuse de fruit, C.D a été prise la main dans le sac en train de voler. Cette dernière était partie rendre visite à sa copine. Sur place, elle a profité d’un moment d’inattention des membres de la famille de sa copine pour s’introduire dans la chambre de F. Ba où elle a volé un téléphone portable qu’elle a réussi à dissimuler sous sa culotte avant de quitter en catimini la maison.



Selon « L’Observateur », elle s’est rendue directement dans un cybercafé de la place pour changer rapidement le code et le compte Google de l’appareil volé. La propriétaire a suivi les traces de la fille jusqu’au cybercafé où elle a ainsi récupéré son téléphone avant de la trainer jusqu’à la gendarmerie de Goudiry (région de Tambacounda).



Attraite hier vendredi devant la barre du Tribunal pour enfants de Tamba, la prévenue avoue les faits, demandant la clémence du juge. Elle a juré de ne plus voler. Le procureur de la République a demandé l’application de la loi contre la prévenue.



Le service de l’Aemo (Action éducative en milieu ouvert) a sollicité que la prévenue soit confiée à son civilement responsable du fait qu’elle a fait amende honorable. Le Tribunal a suivi l’Aemo dans sa plaidoirie en confiant la mineure à son civilement responsable.