​Goudomp: les populations de Dioudoubou listent les maux de leur localité

Les populations des villages de Dioudoubou dans le département de Goudomp, sont sorties de leur mutisme pour décrier leurs difficiles conditions de vie due à l’enclavement de cette localité de la région de Sédhiou. Une situation aggravée par l’absence de pistes et la panne du bac de Sandinièry qui assure la traversée du fleuve Casamance avec la commune de Sédhiou.



« Les villages qui sont dans la commune de Dioudoubou souffrent de beaucoup de problèmes d’accès. Toutes les routes qui quittent de Tanaf pour entrer dans la commune de Dioudoubou sont coupées. Ces routes font défaut pour le déplacement, et l’évacuation des produits. Le bac de Sédhiou qui assure la traversée du fleuve Casamance entre la commune de Sédhiou et le village de Sandiniéry est aussi en panne », a pesté Elhadji Maréna leur porte-parole du jour au micro de Walf radio.