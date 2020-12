​Gouvernance des partis politiques: « Sur 557 communes, il n’y a que 14 femmes maires », indique Pr Fatou Sow Sarr

Professeur Fatou Sow Sarr, Présidente du Caucus des Femmes leaders, a fait le point, ce jeudi du lancement de la campagne « Dialogue politique pour le leadership des femmes ». Selon elle, 34 % des femmes sont dans les gouvernances, les sommets des partis politiques, même si les défis à relever sont encore très important. Parlant des défis identifiés dans cet atelier, elle évoque la question des prochaines élections locales. Pour Mme Sow Sarr, les textes tels qu’ils vont être modifiés, risquent de réduire le nombre de femmes au niveau des communes.



« Parmi un des défis que nous avons identifiés, dans cet atelier et qui mérite une action assez immédiate, c’est la question des prochaines élections locales où les textes tels qu’ils vont être modifiés, risquent de réduire le nombre de femmes au niveau des communes. Sur 557 communes, il n’y a que 14 femmes maires. Au vu de ce qui va se passer, on risque d’avoir encore moins de femmes », a-t-elle alerté.



La Présidente du Caucus des Femmes leaders a aussi évoqué la question des quotas. Et suggérer de trouver une entente avec les responsables de différent MS partis politiques. « C’est la raison pour laquelle, le groupe qui s’est réuni aujourd’hui, où l’essentiel des partis politiques représentés à l’Assemblée nationale nous ont demandés d’essayer de voir comment anticiper pour approcher les acteurs politiques. C’est-à-dire les hommes politiques, responsables de différents partis politiques pour qu’on s’entende au moins sur un quota pour les femmes au niveau des prochaines élections locales. Parce que si non, on risque, sur les 557 communes de ne pas avoir plus de 5 femmes maires ». Ce qui serait une catastrophe, à son avis.



Professeur Fatou Sow Sarr de préciser : « Nous irons rencontrer l’ensemble des partis politique, des responsables de partis politiques pour partager avec eux, et ensemble trouver des solutions ».